В Томской области пенсионер на "Ладе" получил травмы в столкновении с Nissan

В Асиновском районе пенсионер на "Ладе" получил травмы в столкновении с Nissan. Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В Асиновском районе Томской области в воскресенье, 6 ноября, произошла авария между автомобилями Nissan Teana и "Лада Гранта", сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Столкновение произошло около 15.10 на 59 километре дороги Камаевка-Асино-Первомайское. Предположительно, 23-летняя девушка-водитель Nissan, поворачивая налево, не предоставила преимущество в движении автомобилю "Лада Гранта", за рулем которого сидел 70-летний мужчина.

На снимке с места аварии видно, что "Лада" врезалась в левый передний угол иномарки с небольшим перекрытием, разрушив переднюю облицовку и частично смяв подкапотное пространство.

В результате ДТП между автомобилями водитель "Лады" был доставлен в медучреждение.

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