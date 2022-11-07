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НовостиОбщество7 ноября 2022 10:13

Владимир Мазур поручил дорожникам Томской области перейти на усиленный режим работы

Ночью на региональные трассы вышли 73 единицы спецтехники
Кирилл Колемасов
Ночью на региональные трассы вышли 73 единицы техники.

Ночью на региональные трассы вышли 73 единицы техники.

Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области велел главам муниципалитетам и областному департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи перевести на усиленный режим работы дорожные службы.

"В нашей области 11 тысяч километров автомобильных дорог: 4 тысячи региональных и 7 тысяч муниципальных. Дорожным службам предстоит огромная работа, но и автомобилистам с пешеходами в связи с первым гололёдом нужно быть крайне внимательными", - говорится в сообщении.

Владимир Мазур отметил, что ночью на региональные трассы было выведено 73 единицы спецтехники. В муниципалитетах техника убирает снег и обрабатывает дороги песко-соляной смесью.

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