Владимир Мазур поручил дорожникам Томской области перейти на усиленный режим работы

Ночью на региональные трассы вышли 73 единицы техники. Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области велел главам муниципалитетам и областному департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи перевести на усиленный режим работы дорожные службы.

"В нашей области 11 тысяч километров автомобильных дорог: 4 тысячи региональных и 7 тысяч муниципальных. Дорожным службам предстоит огромная работа, но и автомобилистам с пешеходами в связи с первым гололёдом нужно быть крайне внимательными", - говорится в сообщении.

Владимир Мазур отметил, что ночью на региональные трассы было выведено 73 единицы спецтехники. В муниципалитетах техника убирает снег и обрабатывает дороги песко-соляной смесью.

Читайте также: Губернатор Владимир Мазур передал видеопривет от добровольцев из Томской области