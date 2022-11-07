Студентка из Томска выиграла грант на создание чертежей домов по фотографиям

Студентке выделили 1 миллион рублей. Фото: Ксения Высотина

Студента ТГАСУ Мария Рубановка стала победительницей всероссийского конкурса "Студенческий стартап", сообщает пресс-служба ВУЗа. Проект предполагает создание 3D модели здания с помощью технологии фотограмметрии. На эти цели будет выделен 1 млн рублей.

"Сначала производится съемка здания, обычным фотоаппаратом или с помощью дрона, затем фото загружаются в компьютер, где специализированные программы создают 3D модель объекта. Так же фотографируются внутренние помещения, затем данные обрабатываются, и в итоге получается полная 3D-модель здания", - говорится в сообщении.

По мнению автора стартапа, такая технология поможет в реставрации и восстановлении памятников деревянного зодчества, а также создать библиотеку в которой можно посмотреть на модель здания до и после восстановления.

Добавляется, что это уже шестой проект ТГАСУ, который выиграл во всероссийском конкурсе "Студенческий стартап" в этом году. В мае победителями первой очереди конкурса стали пять проектов студентов ВУЗа.

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