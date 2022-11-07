Ученых из Томска задействуют в проекте разработки сервисов слежения за беспилотниками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники в рамках консорциума НТИ будут заниматься разработкой сервисов и систем для прикладного применения беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба ТУСУРа.

Разработки планируется тестировать в границах опытного района применения беспилотных авиационных систем в Томской области. Беспилотники будут перевозить грузы, проводить аэрофотосъемку и другие авиационные работы.

"Результатом выполнения проекта станет технология автоматизированного мониторинга и трекинга беспилотных летательных аппаратов, реализующая геоинформационные сервисы по таким направлениям, как точное земледелие, геодезия и картография, мониторинг чрезвычайных ситуаций", — заявил руководитель проекта Юрий Гриценко.

Технологии для беспилотников разрабатывают в Томске в рамках программы "Приоритет 2030". Для развития отрасли в регионе разрабатывают наземную инфраструктуру для беспилотников (центры обслуживания, покрытие связи), а также комплексную систему "Купол", которая должна связать все беспилотные авиационные системы в единый контур, а в перспективе — масштабирована на всю территорию страны.

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