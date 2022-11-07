Спектакль томского театра драмы вошел в лонг-лист фестиваля "Золотая маска"

Когда появится шорт-лист фестиваля - неизвестно. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Постановка "Король-олень" томского областного театра драмы вошла в лонг-лист фестиваля "Золотая маска", сообщает пресс-служба областной администрации. В данный список вошли более 90 постановок.

В Томске премьера состоялась 7 июня 2022 года. Пьеса итальянского драматурга Карло Гоцци стоит в репертуаре многих театров мира, а впервые была представлена широкой публике в Венеции в 1762 году.

Церемония вручения премии состоится 22 апреля 2023 года на сцене музыкального театра им Станиславского и Немировича-Данченко. В этом году награды в категориях "Лучшая работа режиссера" и "Лучшая работа драматурга" вручаться не будут. О появлении шорт-листа фестиваля пока неизвестно.

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