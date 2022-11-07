Крупный торговый центр в Томске привели в соответствие нормам пожарной безопасности

Торговый центр "Мегаполис" в Томске привели в соответствие нормам пожарной безопасности Фото: Иван МАКЕЕВ

Торговый центр "Мегаполис" в Томске по адресу проспект Ленина, 217, стр. 2 был приведен в соответсткие нормам пожарной безопасности, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Напомним, ранее суд обязал владельцев ТЦ устранить все нарушения в шестимесячный срок, но в этот период организация не успела завершить все работы.

"Перечень необходимых работ насчитывал более 40 пунктов, в их числе — перепланировка помещений для беспрепятственного прохода при эвакуации; возведение противопожарных перегородок в кухнях и пекарнях; снижение вместимости кинозалов до нормативной; обустройство современными автоматическими установками пожаротушения и др", — рассказали в пресс-службе.

Для контроля за исполнением судебного решения на объекте работали эксперты из соответствующих организаций и сотрудники межрайонного отделения по исполнению особо важных исполнительных производств.

Отмечается, что ТЦ продолжал работать в штатном режиме, так как обнаруженные нарушения и их устранение не требовали освободить помещения.

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