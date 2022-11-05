В Томске завершены работы по благоустройству общественных пространств

На "Корабле исследователя" были установлены паруса. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Подрядчики мэрии завершили работы по благоустройству 17 общественных пространств, сообщает пресс-служба мэрии. Работы велись в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

"По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города, на шести объектах приемка работ завершена (скверы на ул. Сибирская, 82, Старца Федора, Кузнечном взвозе, Северном городке, у школы №53, на ул. Мюнниха, 12/1), на остальных продолжается. Подрядные организации устраняют выявленные замечания", - говорится в сообщении.

Как отметили в администрации города, подрядчиком были устранены замечания на детской площадке в Буфф-саду и установлены паруса на "Корабле исследователя", который установили на площадке. Продолжение благоустройства территории запланировано на 2023 год.

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