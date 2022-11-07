В Томске 7 ноября будет около нуля градусов и пройдет мокрый снег Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томске в понедельник, 7 ноября, прогноз погоды обещает небольшие осадки в виде мокрого снега и температуру около нуля градусов Цельсия, сообщает томский Гидрометеоцентр.

В Томской области местами выпадут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, днем с дождем. Температура днем -3...+2 C°.

Ветер в области и облцентре юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Томичей предупреждают о гололедных явлениях на дорогах.

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