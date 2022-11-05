Ученые из Томска работают над технологией очистки воды с помощью плазмы

Разработкой занимается международный коллектив. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Международный коллектив ученых из России, ЮАР и Китая в Томске работает над технологией очистки воды при помощи плазмы, сообщает пресс-служба томского научного центра СО РАН.

"В ходе реализации гранта ученые из ИСЭ СО РАН проведут фундаментальные исследования действия электрического разряда в водных и парогазовых средах на загрязнители разной природы. Кроме того, вода, обработанная разрядом будет использована для воздействия на сельскохозяйственные культуры", - говорится в сообщении.

Совместные исследования воздействия электрического разряда и плазмы на биологические объекты были проведены с Сибирским ботаническим садом ТГУ. Результаты показали положительное воздействие активированной воды на некоторые семена пшеницы. Эксперименты продолжатся и дальше, что позволит проследить полный цикл жизни растения.

Добавляется, что проект рассчитан на три и года и реализуется при поддержке Минобрнауки России в рамках многостороннего научно-технологического взаимодействия с инностранными организациями.

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