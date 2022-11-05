Мать сбитой девушки на Богашевском тракте в Томске рассказала о состоянии дочери

Пострадавшую увезла скорая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сбитую девушку на Богашевском тракте доставили в больницу с несколькими травмами. Об этом журналистам "АиФ-Томск" рассказала мать пострадавшей.

Происшествие произошло 3 ноября в 20.00. Возле магазина "Магнит" светлый внедорожник наехал на девушку и скрылся с места ДТП. Пострадавшую увезли на скорой в больницу.

Мать девушки рассказала, что у ее дочери травма коленей, локтей и ушибы. Врачи рекомендовали дообследования. Женщина отметила, что свидетелей ДТП пока не нашлось.

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