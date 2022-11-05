Полицейские Томска задержали обманувшую пенсионера девушку

Девушки заменили настоящие деньги на билеты банка приколов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Томские полицейские задержали девушку 1999 года рождения из Новосибирска, которая похитила у 88-летнего пенсионера около 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по Томской области. Мужчина обратился в правоохранительные органы в августе 2019 года.

"По предварительным данным, подозреваемая, вместе со своей знакомой, встретила на улице пожилого заявителя. В ходе доверительной и теплой беседы, злоумышленница представилась социальной работницей и предложила пенсионеру проверить его собственные сбережения на факт подделки", -говорится в сообщении.

Мужчина поверил девушка и пригласил их в свою квартиру, где лжесоцработницы незаметно подменили около 50 тысяч рублей на фальшивые купюры, после чего подозреваемые скрылись с места преступления и покинули Томск.

Сейчас девушка заключена под стражу, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Полиция продолжает устанавливать другие эпизоды, где могла фигурировать фигурантка уголовного дела и ищет сообщниц.

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