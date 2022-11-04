Мошенники из из Томска обманули жителя Тюмени на более чем 300 тысяч рублей

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Мошенники из Томска обманул жителя Тюмени. У мужчины списали более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"По предварительным данным, иногороднему жителю позвонили с неизвестного номера, представились сотрудником банка, и пояснили, что на его имя злоумышленниками был оформлен кредит, и его нужно срочно закрывать. Доверившись лжесотруднику банка, мужчина сообщил свои банковские данные, после чего с его счетов было списано более 300 000 рублей", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.