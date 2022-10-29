За 2022 год в Томске засыпали более 200 брошенных погребов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 200 бесхозных погребов засыпали городские власти Томска в 2022 году, сообщила пресс-служба томской мэрии. Наибольшее число погребов ликвидировано в Октябрьском районе, еще несколько — в Советском.

Уточняется, что больше всего погребов было засыпано в районе Иркутского тракта, 101 (остановка "Черемушки"). Здесь обнаружили около 170 заброшенных ям, где ранее хранили продукты. Незаконные ледники также обнаружили в микрорайоне Солнечный, микрорайоне СФ "Сибирь" по улице Беринга, 13/2.

Основная опасность погребов в том, что они зачастую возведены без учета строительных норм и техники безопасности, и со временем могут начать осыпаться. Кроме того, практика просушки погребов открытым огнем может привести к несчастным случаям.

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