В Томске пять семей переехали из аварийных домов в новые квартиры

В Томске первые жильцы расселенных домов получили ключи от новых квартир. Фото: пресс-служба мэрии Томска

В Томске состоялась церемония передачи ключей первым жильцам новостройки в Черемошниках по адресу переулок Целинный, 29, сообщает пресс-служба мэрии города.

В торжественной обстановке пять семей получили ключи из рук и.о. мэра Михаила Ратнера, который вместе с семьями по традиции запустил первой кошку в новые квартиры.

"Для города это тоже очень важная веха. Ведь здесь будут проживать 200 семей, которые переехали из расселенных аварийных домов со всех районов города", — заявил на церемонии Михаил Ратнер.

Дом в переулке Целинном построило региональное предприятие "Облстройзаказчик" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Ключи от новых квартир жители начнут массово получать с понедельника.

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