Томский аэропорт 30 октября переходит на зимнее расписание

Аэропорт перейдет на зимнее расписание 30 октября.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 30 сентября Аэропорт ТОМСК имени Н.Н. Камова переходит на зимнее расписание, сообщает пресс-служба авиагавани. Томичи смогут улететь по 13 направлениям.
"Рейсы по направлению Томск-Москва продолжат выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «S7 Airlines» и «Победа». Таким образом, частота регулярных рейсов на московском направлении составит от 2 до 3 рейсов ежедневно", - говорится в сообщении.
Авиакомпании "S7 Airlines" продолжит ежедневные полеты по маршруту Томск-Новосибирск.
Популярные направления в Санкт-Петербург и Казань тоже сохранятся в расписании. Рейсы в северную столицу России будут выполняться 3 раза в неделю, в Казань – два раза с продолжением полета в Санкт-Петербург.
Рейсы из Томска в Сочи будут возобновлены. Их организует авиакомпания "Nordwind" по вторникам и субботам.
Полеты в Екатеринбург будут организованы компаниями "РусЛайн" 2 раза в неделю (понедельник, пятница) и "Red Wings" в воскресенье. Эта же авиакомпания будет выполнять рейс из Екатеринбурга в Улан-Удэ по воскресеньям с посадкой в Томске.
Рейсы в Тюмень и Сургут будет выполнять авиакомпания "ЮТэйр".
Рейсы в Стрежевой, Сургут и Красноярск традиционного будут организованы авиакомпанией "КрасАвиа".
"РусЛайн" в понедельник и в пятницу организуют рейсы из Томска в Нижневартовск.
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