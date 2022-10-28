В Томске из окна городской больницы №3 выпал мужчина Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске в среду, 26 октября, из окна городской больницы №3 выпал мужчина. Инцидент произошел в кабинете неврологии, об этом сообщили очевидцы в паблике «Милый Томск».

«В 3-й горбольнице ЧП. В среду из отделения неврологии 4-й этаж выпал мужчина, насмерть», - говорится в сообщении.

В следственном комитете Томской области журналисту «КП-Томск» подтвердили данное происшествие.

«Проводим проверку инцидента», - коротко сообщил представитель регионального СК РФ.

Отметим, что в сообщении также идет речь о том, что спустя некоторое время из окна этой же больницы выпала женщина, только уже со второго этажа. Уточняется, что пациентка также погибла. Однако следователи не подтверждают этот факт.

«По женщине материала в полиции, у нас нет», - сообщили в СК. Журналист «КП-Томск» также запросил информацию у департамента здравоохранения. Там информацию пообещали дать позже.

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