Рейс из Москвы в Томск экстренно сел в Омске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самолет компании S7, выполнявший рейс Москва-Томск, утром в пятницу совершил вынужденную посадку в Омске, сообщила "МК в Томске" пресс-служба омского аэропорта имени Карбышева.

Причиной внештатной ситуации, как уточнили представители аэропорта, стало состояние здоровья одной из пассажирок воздушного судна — ей стало плохо на борту.

"Для оказания помощи прибыла бригада здравпункта Омского аэропорта, а затем городская скорая помощь. Пассажирка была госпитализирована", — сообщили в пресс-службе.

Самолет вылетел из Омска в 6.23 по местному времени (3.23 по московскому), пассажиры оставались на борту. В аэропорту Томска подтвердили прибытие борта в место назначения, он приземлился в 8.47 по местному времени (4.47 по московскому).

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