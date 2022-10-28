"За полгода накопила на первый байк": жители Томска рассказали о том, как копили на свои первые автомобили

У некоторых выбор машины занял 1,5-2 месяца.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В России 30 октября отмечается Всероссийский день автомобилиста. Поздравления принимают все, у кого есть водительские права. Журналисты "МК в Томске" решили узнать у томичей – сколько времени им понадобилось, чтобы найти подходящий автомобиль и накопить на него необходимую сумму.
Анастасия получила права в 2022 году и сразу перешла к практике. Автомобиль Hyundai Getz ей подарили родители. В этом году на 9 мая девушка совершила автопробег в Алтайском крае.
Ярослав ездил забирать свой автомобиль в Омск. На выбор машины у него ушло 1,5-2 месяца.
"Понимал, что нужно автомобиль в нашу еще не официальную семью, накопил около 200 тысяч, остальное кредитом взял", - рассказал Ярослав.
Елена один из автомобилей перешел к ней от отца. Модель оказалась не самой удобной для девушки.
"Мне достался большой и сложный автомобиль от папы, я его продала и купила попроще. Модель выбирала долго, советовалась со всеми, кто соглашался со мной разговаривать", - поделилась Елена.
Стать водителем Мария мечтала его с детства. В 16 лет она захотела приобрести мотоцикл и пошла работать официанткой в бар.
"За полгода накопила на первый байк, отъездила на нем один сезон и продала, а на следующий взяла этот на те же деньги", - сказала Мария.
Евгении потребовалась 15 месяц, чтобы накопить на свой первый автомобиль. В этом ей помог копирайтинг, которым она занялась в 2021 году.
"Я не хотела совмещать учебу и официальную работу. Получить образование для меня было важно", - призналась Евгения.
За год и три месяца девушка собрала 310 тысяч рублей и купила себе "Хонду" с рук. Весной 2022 года у Евгении появились долгожданные права и она села за руль уже своей машины.
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