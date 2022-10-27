В Томской области уже на этой неделе начнут замерзать водоемы

Первой начнет замерзать река Кеть. Фото: Ксения Высотина

В Томской области водоемы начнут замерзать уже на этой неделе. Первое ледовое явление начнет образовываться с 27 октября, сообщила журналисту "КП-Томск" региональный начальник отдела гидрологии Валентина Кравченко.

"Первое ледовое образование на Томи в областном центре ожидается к 31 октября, что совпадает со средней многолетней датой", - сказала специалист.

Уточняется, что нормы ледообразования для рек в регионе разные, чем севернее находятся водоемы, тем быстрее будут появляться ледовые образования. Например, уже с 27 октября начнет замерзать река Кеть, а с 29 по 30 октября река Чулым.

Начальник отдела гидрологии также рассказала, что Обь в районе села Александровское начнет замерзать к 30 октября, а в районе Каргаска к 31 октября. В Колпашево ледовые образования на Оби начнут появляться к 1 ноября, а в районе Молчаново - 2 ноября.

Кравченко также добавила, что прогноз ледообразования на водоемах Томской области имеет погрешность в 3-5 дней.

Напомним, что в прошлом году самая первая ледовая переправа появилась в начале ноября. Тогда сообщалось, что в Стрежевом на две недели раньше обычных сроков заработала самая северная аппарельная переправа, которая соединяет поселки Колтогорск и Медведево.

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