В Томске пройдет ряд вечеринок в честь Хэллоуина

Костюмы приветствуются. Фото: Кирилл Колемасов

С сегодняшнего дня в Томске начнут проходить мероприятия, посвященные Хэллоуину. Окунуться в атмосферу дня всех святых можно будет вплоть до воскресенья.

28 и 29 октября в ночном клубе "Мозаика" пройдет вечеринка Поп-хитов. В программе: худшие-лучшие хиты поп-эстрады. Приветствуются яркие костюмы и образы.

29 октября в HARAT'S PUB ТОМСК состоится "HALLOWEEN NIGHT" (18+). Организаторы сообщили, что вход для нечисти будет свободный, а вот людям придется заплатить.

"HALLOWEEN PARTY" (18+) пройдет в клубе "Шизгара". Дресс-код не обязателен, но костюмы и маски приветствуются.

30 октября, в воскресенье томичи могут посетить Брутал Хэллоун в Rock Hub. В описании события указано, что гости смогут окунуться в пучину настоящего хаоса и безумия. "На сцене клуба Rock Hub соберутся достойные проводники в потусторонний мир", - добавили организаторы.

"Шабаш" (18+) пройдет во Дворце торжеств на Енисейской. Мероприятие продлится с 21.00 до 7.00.

А вот отметить Хэллоуин в кругу семьи можно в доме культуры "Маяк". В понедельник, 31 октября там пройдет "Halloween Party" для детей и родителей. Жуткий аквагрим, зловещая фотозона и дискотека нечисти включены в программу. Вход платный.

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