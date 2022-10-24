Жители Томска стали активно продавать костюмы на Хэллоуин

Перевоплотиться можно в вампира или в дьяволицу. Фото: Авито.

31 октября наступает Хэллоуин. Западный праздник томичи отмечают на тематических вечеринках, переодеваясь в известных, страшных героев. В преддверии "Дня всех святых" на платформах для объявлений стали появляться различные костюмы для перевоплащения.

Сейчас опубликовано свыше десятка предложений. К примеру, можно купить себе костюм вампира. Владелец уверяет, что надевал его один раз.

Найти можно и костюм дьяволицы за 3,500 тысячи рублей. В комплект входят плащ, веер из перьев, парик, кожаный корсет. Размер S.

Есть на сайте и детские вещи. Платье в виде тыквы можно приобрести за 399 рублей, платье – скелет розового цвета за 650. Доступны для томичей маски и шляпы.

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