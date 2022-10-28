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НовостиОбщество28 октября 2022 7:11

Томичи могут пожертвовать книги для жителей присоединенных регионов России

Сбор проходит в Пушкинской библиотеке
Кирилл Колемасов
Книги принимаются только в хорошем состоянии.

Книги принимаются только в хорошем состоянии.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Томичи могут пожертвовать художественную литературу в рамках акции "Книги для своих", сообщает пресс-служба администрации города.

Сбор проходит в Пушкинской библиотеке на ул. К. Маркса 14. Инициативу по сбору книг присоединенным территориям России предложили члены томской городской Палаты общественности. Литература принимается только в хорошем состоянии.

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