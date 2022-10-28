Губернатор Владимир Мазур оценил выставку томских ремесел

Глава региона также осмотрел постоянную экспозицию областного художественного музея в компании заведующей научно-исследовательским отделом учреждения, заслуженного работника культуры России Татьяны Микуцкой. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области оценил выставку томских ремесел. В администрации региона сообщили, что Мазур посетил выставку «Ремесла томского края», развернутую в областном художественном музее.

Экспозиция представляет собой работы участников одноименного регионального конкурса, который проходит в восьмой раз. Конкурс объединил 120 мастеров из 17 муниципалитетов, изготовивших более 200 работ и композиций. Среди них - костюмы, выполненные в традиционном стиле коренных народов Сибири, поделки из дерева, берестяные, керамические и другие изделия.

«За лето я объехал все города и районы нашей области. Увидел самобытность томской глубинки. Познакомился с людьми, которые хранят и передают молодежи традиции и уникальные умения сибиряков. И со многими с удовольствием встретился на выставке», - сказал Владимир Мазур, побывавший на выставке вчера вечером, 27 октября.

Глава региона также осмотрел постоянную экспозицию областного художественного музея в компании заведующей научно-исследовательским отделом учреждения, заслуженного работника культуры России Татьяны Микуцкой.