В Северске опровергли информацию о принуждении учителей отдавать часть зарплаты мобилизованным

Акция по сбору средств носит добровольный характер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Северска опровергли информацию о том, что учителей города принуждают подписывать заявления для удержания части зарплаты на поддержку мобилизованных.

Такие сведения появились на этой неделе в социальных сетях и Telegram-каналах региона. В частности, речь шла о школе №198, публиковались снимки шаблона заявления.

Как утверждает администрация в официальном паблике "ВКонтакте", акция по сбору средств на поддержку мобилизованных действительно идет, но она носит добровольный характер.

"Управлением образования была доведена до сотрудников образовательных учреждений информация о возможности принять участие в общероссийской акции поддержки мобилизованных. При этом каждая организация и каждый сотрудник самостоятельно принимает решение об участии или не участии в акции", — сообщает начальник Управления образования ЗАТО Северск Ольга Кулешова.

В администрации добавили, что северское управление образования держит ситуацию со сбором средств на контроле.

Читайте также: Томская область начала выплачивать по миллиону рублей семьям погибших военнослужащих

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области!