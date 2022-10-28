Томская область и Индонезия планируют удвоить товарооборот

Томская область планирует удвоить товарооборот с Индонезией

Губернатор Томской области Владимир Мазур провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия в России и Республике Беларусь Жозе Антонио Морато Таварешем 27 октября.

В ходе встречи стороны договорились удвоить взаимный товарооборот, который на данный момент составляет только 16,6 млн долларов США. Индонезия импортирует из Томской области электрооборудование, Томская область из Индонезии — какао, какао-продукты, древесину и одежду. Глава региона также представил послу томский научно-образовательный комплекс.

"В шести государственных томских университетах учатся около 60 тысяч студентов из 94-х стран, включая 87 студентов из Индонезии. Думаю, после нашей встречи их станет больше", — отметил Владимир Мазур.

В свою очередь, Жозе Антонио Морато Тавареш выразил заинтересованность Индонезии в таких видах томской продукции, как телекоммуникационное оборудование, технологии добычи нефти и газа, очистки и обеззараживания воды.

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