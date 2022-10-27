На ремонт крыши областного Театра драмы в Томске потратили 39,8 млн рублей

Рабочие обновили и лестницу к театру. Фото: Алена Мищенко

В Томске завершили ремонт крыши областного театра драмы, сообщает пресс-служба администрации региона. Он стартовал в июнеНа него потратили 39,8 млн рублей. Деньги были выделены из регионального бюджета в рамках государственной программы "Развитие культуры в Томской области",

"Ремонт охватил более 5 тысяч квадратных метров крыши, на объекте ежедневно работали около 40 специалистов. Были выполнены работы по замене кровли здания, смонтирована ливневая система", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что ремонт крыши Театра драмы стартовал в июне 2022 года, также 20 миллионов было направлено на обновление ступеней перед зданием на площади Ленина.

Читайте также: Горевшую кровлю ТЮЗа в Томске начнут ремонтировать в 2023 году