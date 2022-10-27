Стала известна дата прихода 30-градусных морозов в Томскую область

Самая холодная ночь в Томской области будет 12 января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томскую область первые 30-градусные морозы придут в начале января 2023 года. Ночная температура опустится до -27...34 градусов. Такие данные следуют с сайта "Яндекс.Погода".

По ожиданию синоптиков, уже с 1 января следующего года по ночам в регионе будет очень холодно. В первой декаде января средняя ночная температура прогнозируется в районе -26...34 градуса. Днем будет значительно теплее, столбики термометра поднимутся до -15..19 градусов в среднем.

В середине января ночная температура станет еще суровее. В среднем в регионе ожидается от -29 до -36 градусов. Пока что самая холодная ночь прогнозируется на 12 января. Дневная температура останется прежней -16...19 градусов.

К концу января морозы утихнут. Средняя температура ночью будет варьироваться от -18 до -22 градусов, но одна ночь все же будет холодной. 24 января синоптики обещают до -35 градусов ночью. Дневная температура в последней декаде января останется прежней -16...20 градусов.

Стоит отметить, что пока что синоптики не обещают сильных осадков в январе.

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