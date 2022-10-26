В Томскую область переехали больше 100 медиков по федеральным программам

На одновременные выплаты участникам в этом году выделено 200 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

77 врачей и 37 фельдшеров переехали в районы Томской области в 2022 году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", сообщает пресс-служба облздрава. На одновременные выплаты участникам в этом году выделено 200 млн рублей.

"Тринадцать человек приехали работать в Томскую районную больницу, по десять специалистов — в Асиновскую и Светленскую райбольницы, девять человек — в Чаинскую больницу, по восемь — в Шегарскую и Колпашевскую больницы", - говорится в сообщении.

Среди специалистов по программе "Земский доктор" больше всего привлечено врачей-анестезиологов-реаниматологов, участковых врачей и педиатров, акушеров-гинекологов и врачей клинической лабораторной диагностики. Новые фельдшеры появились на 20 ФАПах в отдаленных селах области. До конца года планируется устроить еще 20 работников.

"В селах и рабочих поселках городского типа, приравненных к Крайнему Северу, земские врачи получили от государства 2 млн рублей, фельдшеры — 1 млн рублей. Трудоустроившимся в отдаленные населенные пункты, определенные распоряжением администрации Томской области, выплата составила 1,5 млн рублей врачам и 750 тыс. рублей фельдшерам", - уточняется в сообщении.

Прежний размер выплат остался в других населенных пунктах - 1 млн рублей врачам и 500 тысяч рублей - фельдшерам

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