В Томской области стало больше временных вакансий из-за частичной мобилизации

Выяснилось, что начало октября 2022 года количество вакансий, подразумевающих временную работу, в России выросло на 52%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области выросло количество временных вакансий из-за частичной мобилизации. В перечень таких работ вошли: курьеры, водители, менеджеры по продажам и упаковщики, сообщает портал HeadHunter (hh.ru).

Эксперты проанализировали изменения вакансий на фоне частичной мобилизации. Выяснилось, что начало октября 2022 года количество вакансий, подразумевающих временную работу, в России выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом сентября, в Томской области – на 37%.

Ранее также сообщалось, что после объявления частичной мобилизации в России вырос спрос на вакансии, где сотрудникам предоставляют бронь (отсрочку).

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