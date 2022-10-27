Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 октября 2022 4:09

В Томске завершают ремонт аварийной канализационно-насосной станции в конце Иркутского тракта

Жители жаловались на зловоние более 5 лет
Кирилл Колемасов
Местные жители дышали зловониями пять лет.

Местные жители дышали зловониями пять лет.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

"Томскводоканал" приводит в порядок аварийную КНС на Иркутском тракте, 185н, сообщает пресс-служба администрации Томска. Жители жаловались на зловоние 5 лет, но решить проблему не удавалось.

"Эту станцию вместе с ближайшими домами возвел застройщик ООО «Магистраль», который не завершил строительство и не передал КНС ресурсникам. Затем компания оказалась в процедуре банкротства. Из-за неэксплуатируемой и неработающей станции рядом с домами образовалось зловонное болото", - говорится в сообщении.

Канализационно-насосную станцию выставили на торги по процедуре банкротства, где ее выкупил "Томсководоканал". Ее ремонт начался 3 недели назад.

"Сейчас на объекте завершаются работы – уже вычищен приемный резервуар, промыта линия, ведущую от абонентов до КНС, проведена замена запорной арматуры, выполняется замена автоматики", - сообщили в администрации.

28 октября планируется пробный запуск станции. Запустить объект планируют к началу октября.

Читайте также: В новогоднюю ночь в Томске не будут работать рестораны