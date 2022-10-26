Томскую область посетит посол Индонезии в России

В 2022 году интерес томского бизнес-сообщества к рынку Индонезии заметно вырос. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Посол из Индонезии Жозе Антонио Морато Тавареш будет работать в Томской области 27-28 октября, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Инициатива визита посла принадлежит индонезийским студентам, обучающимся в Национальном исследовательском Томском государственном университете. Студенты пригласили представителей посольства на студенческий фестиваль индонезийской культуры, который пройдет в ТГУ 28 октября", - говорится в сообщении.

Посол встретится с Владимиром Мазуром и ректорами ТГУ и ТУСУРа, руководством торгово-промышленной палаты и представителями деловых кругов региона. Гостям представят научно-образовательные возможности и кампусная структура ТГУ и проект "Большой университет".

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