«Страшно ложиться спать»: жительница Томска рассказала о том, как ее мучают панические атаки

Психолог рассказал из-за чего могут случаться панические атаки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

23-летняя жительница Томска Дарья страдает от панических атак на протяжении полугода. Девушка рассказала журналисту «КП-Томск», что боится ложиться спать и пытается справиться со своим недугом.

Дарья поделилась, что с первым приступом панической атаки она столкнулась в конце апреля. Девушка проснулась посреди ночи из-за того, что не могла вздохнуть полной грудью и начала задыхаться.

«Затрудненное дыхание и тремор рук»

«Когда это произошло в первый раз, я очень сильно испугалась. В один момент, легкие как будто отказали, я не могла вдохнуть полной грудью», - сказала томичка.

Помимо того, что у Даши сбилось дыхание, ее также бросило в пот и начался тремор рук. На утро девушка подумала, что ее организм таким образом отреагировал на духоту в комнате, но через несколько дней это снова повторилось. После двух бессонных ночей томичка обратилась к Интернету. Из него девушка и узнала, что симптомы схожи с панической атакой.

«Мое эмоциональное состояние в принципе изменилось с начала года. Я пережила смерть очень близкого мне человека, и недавно столкнулась с трудностями на работе, поэтому было неудивительно, что я столкнулась с панической атакой», - рассказала Дарья.

После того, как девушка узнала причины ее недуга, она решила обратиться к психологу. Специалист посоветовал девушке начать медитировать и уделять больше времени себе, чем Даша и занялась. К томичке вернулся здоровый сон на месяц, но к началу лета панические атаки вернулись.

«Сейчас это состояние может прийти ко мне не только ночью, но и на рабочем месте, когда я начинаю нервничать. Это уже переросло в психическое расстройство, если честно. И ложиться спать мне по-прежнему страшно», - сказала девушка.

Журналист «КП-Томск» решил обратиться к специализированному психологу, чтобы выяснить, из-за чего случаются и, как действительно можно избавиться от панической атаки.

«Паническая атака – это острый приступ одиночества»

Томский психолог Анна Болгова пояснила, что паническая атака – это состояние, когда возникает резкая физиологическая реакция паники. У человека наступает учащенное сердцебиение, потливость и страх.

«Паническая атака является для человека чем-то новым, внезапным и непредсказуемым. Обычно после первой атаки люди начинают сокращать те контексты, в которых данное явление случилось, потому что они очень боятся испытать это снова», - уточнила специалист.

Психолог объяснила, что паническую атаку по-другому можно назвать острым приступом одиночества. В такие моменты человек не чувствует себя достаточно связанным с другими людьми, чтобы его поддержали. Анна также отметила, что люди, у которых налажены крепкие социальные связи, автоматически освобождены от панических атак.

По словам специалиста, таким психологическим явлением могут страдать люди с позднего подросткового возраста до 35 лет. Это связано с тем, что именно этот возраст является средним для перехода от привычного состояния жизни, когда человек становится самостоятельным и полностью не зависит от родных.

«Панические атаки не связаны с нарушением психики, скорее всего это резкий приступ тревоги. Это свойственно для человека и это нормально. Это обычное переживание одиночества и переживание за нехватку поддержки. Другими словами – это реакция на жизненную ситуацию и изменение ее фона», - добавила Анна Болгова.

«Самостоятельно избавляться не нужно»

Специалист пояснила, что самостоятельно избавляться от панической атаки не рекомендуется, так как в одиночку это не получится.

«Сильно помогает психотерапия и восстановление отношений с родными. Когда проявляться больше поддержки со стороны близких, тогда процесс терапии идет гораздо лучше», - сказала психолог.

В моменте, когда человек испытывает панику, есть ряд рекомендаций. Эксперт советует опереться на что-то твердое и начать делать дыхательную гимнастику. Также в этот момент можно позвонить своему близкому и предупредить его о том, что вы испытываете.