Менее 50% бюджетных денег ушло на благоустройство в Томской области

Темы были подняты на Дне главы муниципального образования. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Владимир Мазур в рамках Дня главы муниципального образования заявил, что Томская область истратил меньше 50% федеральных средств на благоустройство по нацпроекту, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Меня и жителей итоги благоустройства пока не впечатляют. В этом году по проекту мы должны привести в порядок 50 общественных территорий во всех городах и районах нашей области. До конца октября осталась неделя. Из 50 объектов сданы только 40", - заявил губернатор Томской области.

Глава региона добавил, что из 393 млн рублей было израсходовано только 173 млн. Владимир Мазур заявил, что задержка старта отопительного сезона, как в этом году, не должна больше повториться.

"Нам пора положить конец многолетней порочной практике. Готовиться к новому сезону благоустройства нужно загодя. Как и к отопительному сезону, который в Томске стартовал с опозданием фактически в месяц", - заявил глава региона.

Губернатор также указал на необходимость разработки программы обновления ветхих коммунальных сетей и ее скорейшей реализации, а также наладить синхронизацию работ по благоустройству и обновлению теплосетей к зиме.

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