Власти Томска планируют в 2023 году установить в городе 60 видеокамер

В следующем году в планах установить еще порядка 60 видеокамер. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году камерами видеонаблюдения оборудовали 3 общественных пространства в Томске, сообщает пресс-служба администрации города. На поставку и установку комплексов было потрачено свыше 1,4 млн рублей.

"Пять видеокамер установлены на Набережной реки Томи в районе ул. Мельничной, шесть – на бульваре в районе ул. Северный городок, три – в сквере «Семейные узы» на ул. Шевченко, 20", - говорится в сообщении.

Камеры будут хранить записи в течение 30 дней. Они помогут предотвратить вандализм в местах отдыха томичей и быстро обнаружить виновных.

В областном центре системами видеонаблюдения оснащены 11 скверов, парков и других общественных пространств. Общее количество камер, вместе с установленными в 2022 году, составляет 58 штук.

В следующем году мэрия планирует установить еще 60 видеокамер на общественных пространствах Томска. Это возможно при условии экономии от торгов на благоустройство объектов и выделении дополнительных бюджетных средств.

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