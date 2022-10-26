Томичка незаконно прописала у себя в квартире 30 незнакомцев

Женщине грозит до 3 лет лишения свободы. Фото: Ксения Высотина

Против жительницы Томска возбуждено уголовное дело по факту фиктивной регистрации 30 человек у себя в квартире, сообщает управление МВД по Томской области.

"По версии полиции, подозреваемая в течение года через многофункциональные центры осуществила фиктивную регистрацию 30 граждан Российской Федерации без намерения предоставления им права проживания в своей однокомнатной квартире", - говорится в сообщении.

Желающих томичка искала через интернет и в зависимости от сроков регистрации просила от 1 до 3 тысяч рублей.

С жительницы взята подписка о невыезде, статья предусматривает лишение свободы до 3 лет.

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