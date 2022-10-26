В Томске пьяный мужчина пытался забраться в чужую квартиру через балкон

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии.

В вечернее время в Томске сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего мужчину, который пытался забраться в чужую квартиру через балкон, сообщила пресс-служба ведомства.

"В вечернее время сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о том, что на улице Смирнова неизвестный мужчина пытается проникнуть в одну из квартир пятиэтажного дома через балкон", - говорится в сообщении.

Женщина встретила прибывших на место сотрудников и указала на мужчину, который, по ее словам, пытался забраться к ней в квартиру через балкон. Сам гражданин с явными признаками алкогольного опьянения заявил, что пытался попасть домой к сожительнице, но она не пускала его.

При проверке личности росгвардейцы установили, что мужчина с августа 2022 года находится в розыске за уклонение от отбывания наказания. Его передали сотрудникам полиции.

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