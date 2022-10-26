Еще двое сирот в Томске пострадали от действий задержанной воспитательницы детдома

От действий женщины пострадали еще двое сирот. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейские Томска сообщили о еще двух случаях обмана сирот задержанной воспитательницей детского дома, сообщает управление МВД по Томской области. Один из них инвалид с детства.

"По версии следствия, подозреваемая вошла в доверие к двум подопечным, которые до достижения 18 лет получали социальные выплаты от государства. По выпуску из центра помощи детям работница детского дома убеждала их проживать с ней, а когда молодые люди достигали возраста совершеннолетия, злоумышленница путём обмана похищала у них денежные средства", - говорится в сообщении.

В ноябре 2021 года женщина убедила 19-летнего воспитанника детдома, инвалида с детства, снять 3 млн рублей со счета, чтобы помочь ему купить жилье. На эти деньги она купила квартиру, но оформила ее в собственность на себя.

Другой эпизод произошел в июле 2022 года. Она убедила сироту 2004 года рождения снять со своего счета 330 тысяч рублей и передать ей. Пострадавшему она купила ноутбук за 60 тысяч рублей, а остальные деньги потратила по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по 3 и 4 частям статьи "Мошенничество".

Ранее мы писали, что в Томске задержали мать и дочь, которые похитили у воспитанницы детского дома почти 4 млн рублей.