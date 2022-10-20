В Томске сотрудницу детдома и ее дочь подозревают в краже почти 4 млн рублей

В Томске мать и дочь украли у девушки-инвалида 3,8 млн рублей. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске задержали 57-летнюю сотрудницу детского дома и ее 37-летнюю дочь, которые обманом присвоили средства одной из воспитанниц, сообщила в среду пресс-служба УМВД России по региону. Всего у девушки похитили 3,8 млн рублей.

По предварительной версии, работница детского дома вошла в доверие к воспитаннице, которая ежемесячно получала социальную пенсию по инвалидности на специальный счет, закрытый до достижения ей 18 лет, и убедила ее проживать с ней в приемной семье после выхода из детского дома. После чего ее дочь обманом оформила доверенность на право снятия денежных средств со счета девушки.

Из похищенных средств женщины потратили 1,5 млн на погашение долгов и еще около миллиона — на курортную поездку, и перевели оставшуюся сумму в другой банк.

Следствием установлено, что ранее женщина брала под опеку еще двоих воспитанников детского дома, которые больше с ней не проживают. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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