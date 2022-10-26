Депутат из Томска Алексей Диденко был снят с должности руководителя центрального аппарата

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Вчера, 25 октября, стало известно, что Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата партии Алексея Диденко и возглавил его сам. Сегодня, 26 октября, Слуцкий прокомментировал данное действие.

"Хочу всей стране сказать, что я не освобождал Алексея Николаевича Диденко. Я повысил уровень руководителя центральным аппаратом ЛДПР и теперь возглавляю его лично", - сказал лидер ЛДПР.

Леонид Слуцкий отметил, что такое действие не новшество для партии, так как ранее Владимир Жириновский также лично возглавлял ЦА. Помимо этого, депутат добавил, что Диденко продолжит решать важные задачи в том числе, и на уровне центрального аппарата.

"Какие-то внутренние вопросы, претензии, проблемы - это наши внутрипартийные вопросы. Мы их внутрипартийным образом и будем решать, вместе с нашими региональными отделениями, с нашим растущим активом", - добавил Слуцкий.

Напомним, что в марте 2022 года стало известно, что депутата из Томска Алексея Диденко назначили первым заместителем главы партии ЛДПР.

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