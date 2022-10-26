Водителя из Новосибирска будут судить за ДТП со смертельным исходом в Томской области

Водитель неправильно оценил дорожную обстановку. Фото: Ксения Высотина

В отношении 57-летнего жителя Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, в сентябре 2021 года мужчина двигался за рулем тягача "Scania" по дороге "Мельниково – Кожевниково – Изовка". На 15 километре он увидел едущий навстречу "ВАЗ", который возвращался на свою полосу. Мужчина неправильно оценил дорожную обстановку и выехал автомобилю навстречу, что привело к ДТП.

В результате происшествия водитель и пассажирка "ВАЗа" погибли, а еще одна женщина получила травмы.

Уголовное дело будет направлено в Шегарский районный суд Томской области.

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