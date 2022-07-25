С Коммунального моста в Томске упал автокран

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В Томске с Коммунального моста упал автокран, сообщают очевидцы в социальных сетях. По их словам, водитель жив.

Как рассказал начальник департамента капитального строительства Александр Суходолов, водителя в момент аварии в кабине не было.

«Во время производства работ сегодня утром с Коммунального моста вниз упал автокран. Водителя в этот момент в кабине не было. Техника принадлежит ООО «Пик». Сейчас подрядчик проводит внутреннее расследование», — отметил Суходолов.

Также была озвучена предварительная причина падения — из-за несоблюдения водителем правил техники безопасности.

Департамент выясняет обстоятельства, затем в отношении подрядчика будет приниматься соответствующее решение.