Томичи поделились своими секретами подготовки машины к зиме

Следить за машиной нужно комплексно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Осень в Томске становится все холоднее. Утром и ночью уже бывают морозы. В таких условиях машине нужны особенное внимание и уход. Водители областного центра рассказали журналистам "МК в Томске" о том, какие обязательные работы нужны, чтобы машина чувствовала себя комфортно зимой.

Опыт вождения Александра 24 года и за рулем иногда приходится сидеть 3-4 часа в день. Машина его обязательный "инструмент" в каждодневной суете.

На второй-третий месяц осени мужчина проверяет, что дворники качественно протирают передние и задние стекла. Александр обращает внимание и на стеклоподъемники. Если они заедают и не поднимаются до конца, то есть вероятность, что закрыть окно не получится до весны.

Водитель уделяет время и проверке обогрева автомобиля и чистке воздушного фильтра, который за лето может забиться пылью. Этим Александр начинает заниматься в начале ноября.

Игорь – автомеханик на СТО. Он заметил, что довольно часто водители сталкиваются с тем, что в машине "внезапно" заканчивается масло. Закончиться оно может по двум причинам: либо человек не следит за своей машиной, либо в автомобиле поломка.

К замене масла стоит приступать до наступления стойких минусовых температур в октябре-ноябре, говорит специалист. В морозы оно густеет, износ деталей повышается, соответственно увеличивается вероятность поломки. Замена позволит медленнее использовать ресурс при сибирских холодах.

Обратить внимание стоит и на состояние аккумулятора, ведь это нередкая причина опоздания на работу. Износ батареи стоит проверить в октябре-ноябре и при необходимости купить новый.

Анастасия уже 5 лет водит машину. Чтобы стекла не запотевали, она пользуется необычным лайфхаком – она моет стекла с помощью пены для бритья и тряпки изнутри. После длительной стоянки, по ее словам, они быстрее оттаивают.

Семейная пара с двумя детьми рассказала, что они обязательно заменяют летние коврики "без шипов" на ребристые, чтобы на них оставался песок с улицы. На передние сиденья они надевают прозрачные чехлы. Благодаря им дети не пачкают сиденья.

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