Томичи отреагировали на возвращение названия Rostic's ресторанам KFC. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

70 ресторанов KFC, которыми владела американская компания Yum! Brands, сменят вывеску на Rostic's после продажи российской фирме "Смарт-Сервис", сообщили 25 октября федеральные СМИ.

В начале нулевых сеть KFC в России работала именно под брендом Ростик'с, и это название вызвало у пользователей соцсетей теплые воспоминания.

"Я только недавно к названию KFC привыкла, всё их Ростиксом звала", — призналась Дарья.

"Прямиком в 2000-й год", — написал Павел.

"Качество со временем вниз поползет", — отрезал Александр.

Всего в России работает около тысячи ресторанов KFC, большинство из них — по франшизе, и их ребрендинг пока не коснется. Не исключено, что со временем все рестораны сети сменят название на Rostic's.

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