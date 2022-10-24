Фудшеринг: жители Томска отдают ненужную или просроченную еду в социальных сетях

Более тысячи человек обмениваются продуктами в соцсетях. Фото: telegram-канал "Фудшеринг в Томске"

Для помощи малоимущим и для того, чтобы не выкидывать остатки еды, жители Томска развили программу фудшеринга. Горожане каждый день выкладывают в telegram-канал фотографии еды с истекающим скором годности и ищут, кто ее может забрать. Экоактивистка Анна рассказала журналисту «КП-Томск», как устроена программа и кому отдаются остатки еды.

Для начала стоит уточнить, что фудшеринг — это практика распределения продуктов питания, как правило, с истекающим сроком годности, между членами сообщества с помощью специальных организаций или онлайн-платформ. В Томске обмен продуктами происходит в telegram-канале.

«Чат фудшеринга появился около года назад. Сейчас туда выкладываются фото с описанием еды. Допустимо выкладывать продукты с истекшим сроком годности, но только для еды, на которую срок годности не особо влияет. Например, крупы или специи вполне еще можно использовать какое-то время после того, как срок годности истек», — рассказала Анна.

Фото: telegram-канал "Фудшеринг в Томске"

Девушка отметила, что в объявлении всегда указывается район, где нуждающиеся могут забрать еду. Это делается для того, чтобы люди примерно понимали, куда нужно подойти.

«Мне, например, по объявлению написали два человека. Один живет в моем районе, насчет второго пока не знаю. Сегодня я уже отдаю продукты по моему объявлению», - добавила томичка.

По словам экоактивистки, особенной популярностью в группе пользуются домашние соленья, варенья и овощи с огорода. Такие продукты часто намеренно ищут в telegram-канале.

В конференции не только отдают еду, но и ищут. Например, одна из томичек сейчас находится в поисках тыквы.

«Ищу тыкву желтую целую без мягких бочков», — пишет Полина.

В данной группе находится более 1 тысячи горожан. Сейчас жители Томска пытаются отдать приправы из Индии, различные чаи, замороженное мясо и овощи с огородов.

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