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В Томской области 51-летниц житель Стрежевого обвиняется в покушении на убийство. Мужчина застрелил соседа из ружья, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

"Следственными органами СК России по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 51-летнего жителя города Стрежевой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что у мужчины произошел конфликт с соседом по дачному участку. В состоянии алкогольного опьянения он вооружился гладкоствольным одноствольным охотничьим ружьем 16-го калибра модели «ИЖ-17» и пришел к соседу.

"Обвиняемый произвел выстрел из указанного ружья. В результате действий мужчины потерпевшему полиснарядом (дробью) были причинены множественные (более сорока) огнестрельные ранения тела, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека, как создающие непосредственную угрозу для жизни", - добавили в СК РФ.

Уточняется, что довести свои преступные действия до конца обвиняемый не смог по независящим от него причинам, так как жена потерпевшего пресекла его действия и позвала на помощь соседей, а прибывшие на место происшествия сотрудники бригады скорой помощи оказали мужчине своевременную медицинскую помощь.

На сегодняшний день обвиняемый содержится под стражей. В настоящее время расследование уголовного дела завершено.