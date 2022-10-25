С начала 2022 года у жителей Томской области изъяли более 1,4 тысячи единиц оружия

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В Томской области с начала 2022 года у местный жителей изъяли более 1,4 тысячи единиц оружия. Оно хранилось у томичей незаконно, сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.

"За 9 месяцев 2022 специалисты Росгвардии выявляли 887 нарушений правил в сфере оборота оружия и осуществления частной охранной деятельности, в результате чего 878 граждан, 8 должностных лиц и 1 юридическое лицо привлечены к административной ответственности. За это же время инспекторы ЦЛРР изъяли свыше 1,4 тысячи единиц гражданского оружия и более 27 тысяч боеприпасов", - говорится в сообщении.

Во вневедомственной охране рассказали, что с начала этого года сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии вместе с сотрудниками полиции провели около 33 тысяч проверок условий хранения оружия владельцев зарегистрированного оружия.

Отмечается, что 64 единицы оружия были сданы в ходе добровольной акции. За это томичи получили денежное вознаграждение на общую сумму 723 631 рубль.

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