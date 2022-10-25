В Томске продают квартиру с большой лоджией за 21 млн рублей

Фото: Авито

В Томске на продажу выставили квартиру с большой лоджией за 21 300 000 рублей. Жилье находится на проспекте Фрунзе.

Как сообщает продавец, квартира трехкомнатная и имеет площадь 150 квадратных метров, более 50 из них занимает только кухня. Также уточняется, что жилье находится на 9 этаже из 10 положенных.

Фото: Авито

"В квартире выполнен ремонт по дизайн проекту с использованием дорогостоящих отделочных материалов. Квартира полностью меблирована и оснащена встроенной кухней с комплектом бытовой техники. Панорамное остекление выполнено с потолка в пол", - пишет автор объявления.

Добавляется, что квартира находится в кирпичном доме, который был построен в 2004 году. Во дворе находится детская площадка и парковка для жителей.

Фото: Авито

Читайте также: В Томске продают квартиру за 50 миллионов рублей