Жительницу Стрежевого подозревают в продаже браконьерского улова

Полиция Стрежевого остановила торговлю браконьерскими товарами 61-летней местной жительницы и ее 53-летнего супруга, сообщает пресс-служба управления МВД по Томской области.

"Предварительно установлено, что женщина зарегистрировалась в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и открыла магазин. Официально там осуществлялась розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов. На самом деле через свою торговую точку женщина реализовывала браконьерский улов супруга", - говорится в сообщении.

По информации полиции, мужчина незаконно рыбачил в бассейне реки Обь и ее притоках, ловил стерлядь, нельму, сибирского осетра. Часть улова хранилась в холодильниках, остальное – в антисанитарных условиях.

На месте сотрудники правоохранительных органов изъяли 145 штук сибирского осетра, 210 особей нельмы, 53 стерляди и 8 полукилограммовых пластиковых контейнеров с черной икрой. Полицейские также изъяли моторную лодку, 16 рыболовных сетей, документацию и заработанные на продаже товаров деньги более 54 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов занесенных в Красную книгу Российской Федерации".

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