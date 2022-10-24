В Томске осуждены два жителя Кемерово за нападение на мужчину

Один из обвиняемых стал угрожать томичу ножом, а другой ударил пострадавшего по голове бутылкой. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Двое жителей Кемерово отправятся в колонию за нападение на томича, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Суд установил, что в октябре 2021 года два молодых человека 19 и 20 лет в компании приятелей отправились в Томск на отдых. В социальных сетях они познакомились с жителем Томска и предложили вместе отдохнуть.

"Встретившись с новым знакомым на улице в ночное время суток, один из молодых людей спросил, есть ли у него при себе деньги. Испугавшись, томич начал звонить в полицию", - говорится в сообщении.

После этого один из подсудимых достал нож и стал угрожать новому знакомому, а другой ударил его по голове бутылкой, после чего они начали избивать пострадавшего и похитили его телефон.

Каждому из виновных назначено 2 года и 6 месяцев колонии общего режима.

Читайте также: В Томске мужчина напал с ножом на гуляющую пару