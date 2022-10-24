Жители Томска нашли в Горсаду белочку без хвоста

Возможно белочка отморозила себе хвост. Фото: "Регион-70"

Жители Томска нашли в Горсаду белку без хвоста. Как рассказали горожане в соцсетях, животное уже не в первый раз выходит к людям.

"Несколько раз видели ее в Горсаду, практически не боится людей и всегда мимо пробегает", - написала томичка в комментариях в паблике "Регион-70".

Кто-то из горожан думает, что белка не лишалась хвоста, а просто у нее такая порода. Однако зоозащитник из Томска рассказал журналисту "КП-Томск", что таких разновидностей белок не существует. Скорее всего животное потеряло хвост из-за морозов.

"Разные варианты могут быть, либо отморозила и он [хвост] отпал, либо с собаками столкнулась", - рассказал зоозащитник.

Специалист также добавила, что отсутствие хвоста не мешает животному жить ее привычной жизнью.